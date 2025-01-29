Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvurusu ne zaman? MSÜ geç başvuru sınav ücreti ne kadar?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 başvuruları 2-27 Ocak tarihleri arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı.

MSÜ sınavı için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar tarafından geç başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı.

27 Ocak 2025 tarihinde sona eren başvuruların ardından sınav başvurusu yapmak isteyen binlerce aday geç başvuru tarihini ve sınav ücreti hakkındaki aramalarına hız kazandırdı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvurusu ne zaman? MSÜ geç başvuru sınav ücreti kaç TL?

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları tamamlandı.

Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2-27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Ancak başvuru sürecinin kaçıran adaylar için MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir. Buna göre MSÜ geç başvurusunda ödenecek olan sınav ücreti 675 TL olacak.