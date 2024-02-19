Milyoner olup olmayacağınız doğum tarihinizde gizli! Bakın milyonerlik kodunuz neymiş… Doğum tarihleri kişilerin kaderleri üzerinde etkili olabilmektedir. Milyoner olup olmayacağınızı bile ele veren doğum tarihiniz bakın size neler diyor…

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Birçok kişi doğum tarihlerinin kaderlerindeki dönüm noktalarını ele verdiğine inanır. Doğum tarihinizden yola çıkarak milyoner olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz desek inanır mısınız?

Doğum tarihleri oluşturdukları sayı kombinasyonları sayesinde bireysel zenginlik kodlarına da erişmenizi sağlayabilir. Bunu elde etmek için ise doğum tarihinizin tüm rakamlarını birbirleriyle toplayarak tek bir rakam elde etmeniz gerekecek ve böylece milyonerlik kodunuzu öğrenmiş olacaksınız.

Örneğin doğum tarihiniz 5 Eylül 1985. Tüm sayıları toplayın: 5+9+1+9+8+5=37=3+7=10=1+0=1. Parayla kişisel ilişki kodunuz 1 numara olacaktır.

Doğum tarihine göre parayla ilişkisi nedir: Sayıların anlamı

Numara 1: Doğum tarihinde bu koda sahip olan kişi, para biriktirmeye ve biriktirmeye alışık değildir. Kendisine hiçbir şeyi inkar etmeden, hemen herhangi bir miktar harcıyor. Parayı doğru yönetmeyi öğrenirseniz zenginlik mümkündür.

2 numara: Para düşüncesizce harcanmaz, bu kodun taşıyıcısı harcamalarını nasıl planlayacağını ve fon biriktireceğini bilir. Dolayısıyla böyle bir kişi tasarruflar ve karlı yatırımlar yoluyla servet biriktirir.

3 numara: Bu koda sahip kişiler nasıl kazanılacağını ve tasarruf edileceğini bilir. Ancak güçlü duygular halinde her şeyi son kuruşuna kadar harcayabilirler. Bu nedenle kendinizi kontrol altında tutmayı ve duygusal satın almalar yapmamayı öğrenmelisiniz.

Numara 4: İnanılmaz mutluluk ve yetenek burada kodlanmıştır. Paranın kendisi bu şanslı insanların eline geçiyor. Ama aynı kolaylıkla rüzgâra doğru inerler. Bu nedenle böyle bir koda sahip kişilerin para biriktirmesi ve biriktirmesi gerekir, o zaman her zaman paraları olur.

Numara 5: Bu koda sahip insanlar için para çok önemlidir, ancak paranın peşinde koşarken hayatlarının diğer yönlerini unutabilirler. Dikkatli olmalı ve mutluluğun sadece parada olmadığını unutmamalısınız.

6 numara: Bu kodun sahipleri sürekli çok para kazanmaya ve servet biriktirmeye çalışırlar, bunu başaramadıklarında çok endişelenirler. Maddi değerleri ilk sıraya koymamalısınız çünkü aileniz ve arkadaşlarınızla iyi ilişkilerinizi kaybedebilirsiniz.

7 numara: Bu durumda para bir kişi için çok önemli değildir. Bu nedenle, bu kuralların taşıyıcısı, yaşam kalitesini artırmak için mali durumunu daha ciddiye almayı öğrenmelidir.

Numara 8: Genellikle bu insanların çok parası vardır ve daha fazlasına sahip olmak isterler. Ve hesaplarında zaten milyonlar olsa bile, büyük zenginlik arayışında sakinleşemezler.

Numara 9: Bu koda sahip insanlar para saymayı bilmiyorlar, borç çukuruna düşmemek için gelirlerini ve giderlerini dengelemeyi öğrenmeleri gerekiyor.