Milyoner'de çıkan "Bakara" sorusu! İsrailoğullarının istedikleri yemek: Sarımsak, mercimek, soğan, nohut... Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı. 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş'a yöneltilen "Bakara Suresi" ile ilgili soru, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Milyoner'de çıkan o soru ve cevabı...

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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı.

Yarışmascı 19 yaşındaki Berk Göktaş soruyu açtırarak tarihe geçti.

Göktaş, Bakara Suresi ile ilgili soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülün sahibi oldu.

Soru ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte 5 milyonluk soru ve yanıtı:

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Göktaş'a, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusunu yöneltti.

Şıklar arasında ise, "Mercimek, soğan, nohut ve sarımsak" yer aldı.

İşte doğru cevap

Bakara suresinin 61'inci ayetinde 'sarımsak, mercimek ve soğan' yer alıyor. Buna göre; 5 milyonluk sorunun cevabı nohut.

Bakara suresinin 61'inci ayetinin tamamı ise şöyle:

"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı."