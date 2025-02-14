Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Rapor ücretlerinde köklü değişiklik

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği özelinde yeni bir karara imza atıldı.

Yıllar içerisinde birçok kez değişiklik yapılan iş göremezlik ödeneklerinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve doğum izni gibi durumlarda sağlanan iş göremezlik ödeneğinde bazı yasal değişikliklere gidildi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, rapor parası hesaplama yöntemi değiştirildi ve böylelikle çalışanların alacakları ödenek miktarlarında düşüş yaşandı.

HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ!

Habertürk’te yer alan habere göre, geçici iş göremezlik ödenekleri ve sürekli iş göremezlik gelirlerinin hesaplanmasında 2021 yılına kadar sigortalının son 3 aylık brüt ücret ortalaması esas alınmasında değişiklik yaşandı.

Yatarak tedavi gören sigortalılara ortalama brüt ücretin yarısı, ayakta tedavi görenlere ise üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilen tutarlar yapılan değişiklik sonrasında düşüşe geçti.

Son olarak yapılan yeni düzenleme ile iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle verilen geçici iş göremezlik ödeneği de hastalık ve doğum izninde olduğu gibi son 3 ay yerine 12 aylık brüt ücret ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı. Böylece iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılar da eskisine göre daha düşük rapor parası alacaktır.

Yeni düzenleme, 21 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İş kazası veya meslek hastalığı tespit edilen çalışanlar, 21 Aralık tarihinden sonra daha düşük geçici iş göremezlik ödeneği alacaklar.

Ancak, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybeden sigortalılara bağlanan sürekli iş göremezlik geliri hesaplamasında bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.