Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere müjdeyi vererek kamu bankalarının promosyon ödeme miktarlarının 8 ila 12 bin TL arasında belirlendiğini açıklamıştı.
Kamu bankaları emeklilere en düşük 8 bin lira promosyon ödemesi yapacak. Emekli aylığına göre promosyon tutarları 12 bin liraya kadar çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Bakan Işıkhan emekli promosyonlarının yatırılacağı tarihi açıkladı.
28 Mart'ta yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak."