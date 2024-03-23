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Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor! Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyon ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin merakla beklediği o tarihi duyurdu.