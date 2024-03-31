Milyonların gözü kulağı o saatte! Sandıklar ne zaman açılacak? Oy sayımı ne zaman başlayacak? Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların oylarını kullanmaları için sandık başına geçti. Oylarını kullanan kişilerin gözü kulağı oy sayımı saatinde. Peki, sandıklar ne zaman açılacak? İşte detaylar…

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Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, geçerli kimlik belgeleri ve seçmen kağıtlarıyla birlikte sandık başına akın etti.

31 Mart yerel seçimlerinde, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimlerin belirleneceği bu önemli gün için yoğun bir ilgi bekleniyor.

Ramazan ayının olmasıyla birlikte, Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu'na bir yazı göndererek sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verebilme talebini iletti. YSK, konuyla ilgili yapılan incelemenin ardından kararını açıkladı.

Oy sayımı başladıktan sonra, tutanaklar sandık kurulu tarafından tutulacak ve seçim kuruluna teslim edilecek.

Peki oy sayımı ne zaman başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte merakla beklenen saatler…

Sandıklar ne zaman açılacak?

32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında seçmenler, tercihlerini belirleyecekler.

Seçim sandıklarında oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra ise oyların sayımı başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararını aldı. Bu kararla birlikte, oy sayımının kesintisiz ve hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor.