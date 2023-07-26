Minibüslere akbil geldi mi? İstanbulkart minibüslerde geçerli mi? İBB'nin UKOME toplantısında minibüslere İstanbulKart getirileceği gündeme geldi. Minibüs kullanan vatandaşlar, akbilin geçerli olup olmadığını merak etti. Peki, Minibüslere akbil geldi mi? İstanbulkart minibüslerde geçerli mi? İşte son durum...

Minibüs, İstanbulluların sıkça tercih ettiği toplu taşıma araçlarından birisi. Ancak minibüsler, nakit para ile yolcu taşıyor.

İBB'nin perşembe günü yapılacak UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılmasının yanı sıra minibüslerde İstanbulkart kullanımı teklifi de gündemde yer aldı.

Vatandaşlar ise arama motorlarında Minibüslere İstanbulkart mı gelecek? İstanbulkart minibüslerde geçerli mi, ne zaman geçerli olacak? sorularını araştırıyor.

Peki, minibüslere akbil geldi mi? Minibüslerde İstanbulkart geçerli mi? İşte son detaylar...

Minibüslerde İstanbulkart kullanımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Toplantıda minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi de değerlendirilecek. Eğer teklif kabul edilirse minibüslerde artık İstanbulkart kullanılabilecek.

Henüz net bir karara ve fiyatlandırmaya varılmadı.