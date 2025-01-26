Miraç Kandili gecesinde neden süt içilir? Faziletine doyulmuyor...

Yağmur Dinç

26 Ocak Pazar günü Recep ayının 27'sini yaşayan İslam alemi, Miraç Kandili'ni idrak ediyor.

Peygamber Efendimiz'in göğe yükselme olayının gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların en kıymet verdiği geceler arasında yer alıyor.

Miraç Kandili ibadetlerini eksiksiz tamamlamak isteyen Müminler, bir bardak da süt içiyor.

Bu gün süt içmenin anlamı, çok daha faziletli sayılıyor.

Peki; Miraç Kandili'nde neden süt içilir, ne işe yarar? İşte anlamı ve faziletleri...

MİRAÇ'TA SÜT İÇMEK

Miraç Kandili’nde süt içmenin faziletiyle ilgili olarak, Peygamber Efendimiz’in Miraç’a çıkmadan önce süt içtiği ve bunun ardından yüce Allah’ın huzuruna yükseldiği rivayet edilir.

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz.Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Miraç gecesinde süt içmek, manevi bir tazelenme ve Allah’a yakınlık için yapılan bir sünnettir.