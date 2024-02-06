Miraç Kandili mesajları 2024: En güzel, dualı, hadisli ve resimli… İslam aleminin en özel ve anlamlı günlerinden biri olan Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu anlamlı günde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler arama motorlarında Miraç Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. İşte birbirinden güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri…

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Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek bir zaman dilimi olarak ibadet ve dualarla geçirilecek.

İnsanlar, bu kutsal günü sevdikleriyle paylaşmanın heyecanını yaşıyor ve duygularını ifade etmek için mesaj örneklerine başvuruyor.

Sosyal medya ve WhatsApp gibi platformlarda Miraç Kandili mesajları paylaşarak sevdikleriyle birlikte bu manevi atmosferi paylaşıyor.

Herkes birbirine en güzel dualarla selam verirken, Miraç Kandili'nin bereketi ve huzuru üzerimize yayılıyor.

İşte en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri…

Miraç Kandili mesajları 2024

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu Kandillere...

Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri görüşünü ifade eden Miraç Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu özel gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun… Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duâmızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bu gece Yürekler tüm müslümanlar için atsın. Hep beraber ellerimizi semaya açıp dua edelim. Miraç Gecemiz Mübarek olsun.