Miraç kandili ne zaman? 2024 Kandil tarihleri.. Miraç Kandilinin hangi tarihe denk geldiği ve 2024 yılındaki kandillerin tarihleri merak ediliyor.

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Vatandaşlar 2024 yılı kandil tarihlerini merak ediyor. Mübarek gecelerin gelmesini iple çeken vatandaşlar yılın ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili'nin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

2024 yılı dini günler takvimi belli olduktan sonra en çok merak edilen konuların başında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği konusu oldu.

11 Ocak 2024 tarihinde Regaip Kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandiline çevrildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanmaktadır.

Peki 2024'ün ikinci kandili olan Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek ve 2024 kandil tarihleri hangileri? İşte merak edilen soruların cevabı..

Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı (yarın) günü idrak edilecek.

2024 Kandil tarihleri

Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2023 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2023 Pazartesi