Miras işlemlerinde yeni şart! Bu şarta uymayan tazminata mahkum kalacak… Miras paylaşımları genel olarak hak sahipleri arasında sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Milyonlarca hisseli tapu sahibini ilgilendiren önemli bir şart ortaya çıkıtı. Bu şarta uymayanlar tazminata mahkum…

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Miras paylaşımlarıyla ilgili olan mahkeme kararları dikkat çekerken, herhangi bir anlaşmazlık durumunda yapılması gereken detaylar ortaya çıktı. Öyle bir şart var ki onu uygulamayanlar tazminatla karşı karşıya kalacak.

Miras sahibi olan birçok kişi hisseli tapu hususunda hisse sahibi olan diğer bireylerle sorun yaşıyor. Ancak pek çok kişinin bilmediği o şart ise hisseli olan tapularda şartlara uymayan bir tarafın tazminat ödeyecek olmasıdır.

Hisseler geri alınabilir mi?

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper konuyla lakalı merak edilen sorları yanıtladı.

Heper’e en çok sayıda yöneltilen soru ise, "Babamızdan kalan malvarlığı kardeşler arasında mahkemede eşit olmayacak biçimde paylaşıldı. Ancak şimdi de kardeşlerden bazıları sözleşme hükümlerine uymuyor. Bugün gayrimenkullerle ilgili olarak kardeşlerime devrettiğim arsa hisselerini geri alabilir miyim?" oldu.

Tamer Heper ise birçok kişi için sorun haline gelen konu hakkında yönetilen soruya şu şekilde yanıt verdi.

"Okuyucum kardeşleri ile bir miras taksim sözleşmesi yapmış ancak bilemediğim sebeple konu mahkemeye yansımış ve mahkeme huzurunda bir taksim gerçekleşmiş. Bu sözleşmede paylaşımın mutlaka eşit olması gerekecek diye de bir kural yok. Miras payları yasal olarak kardeşler arasında eşittir ancak sonradan mirasçı sıfatını taşıyanlar bir miras taksim sözleşmesi yapabilir. Miras taksim sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik koşulu olarak kabul edilmiştir.

Yazılı olması yeterli olup, resmi şekilde yapılmasının zorunluluğu yoktur. Tüm mirasçıların ise katılımı şarttır. Mirasçılar taksimin nasıl yapılacağını yazılı hale getirir altını imzalar ve bu paylaşım sözleşmesi geçerlilik kazanır.” İfadelerini kullandı.

Bu hususlar mutlaka bilinmeli

Dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirme yapan Heper yazısına, “Bunları anlatmamın nedeni okuyucumun mahkeme huzurunda demesinin anlamını çözmek. Şimdi bazı kardeşler buna uymuyormuş. Bunun net yanıtını verebilmek için uyulmayan hususların ne olduğunun bilinmesi gerekir." ifadeleriyle devam etti.

Tazminat ödenebilir…

Heper yazısının devamında, "Fakat genel olarak uyulmaması durumunda bir kısım malların teslimi veya iadesi gerekiyor ise bunların talep edilmesi, gerekirse dava açarak bu konuda ilam alınması bazı hallerde ise tazminat talep edilmesi gerekebilir.

İşte bunlardan hangisinin nasıl yapılacağına karar vermek için sözleşme hükümlerinin ve uyulmayan hususların bilinmesi de gerekir. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür sözleşmelerin hükümlerine uyulması gereklidir." ifadelerine önemle yer verdi.