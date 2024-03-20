Dizi ve film keyfinin vazgeçilmez lezzeti patlamış mısır, ister sinemada ister evde eşlikçi oluyor.
Mısır patlatmak ve bir şeyler izlemenin tadını çıkartmak 7'den 70'de herkesin hoşuna gidiyor.
Mısır tohumlarının yüksek sıcaklıkla buluşmasıyla ortaya çıkan patlamış mısırın ilginç de bir yanı var.
Hiç düşündünüz mü: Mısır taneleri neden patlar? Patlamayanlar neden patlamaz? İşte ilginç detaylar...
Mısırın patlama sebebi
Patlatmalık mısırın cinsi diğer bildiğimiz mısırlardan farklıdır. Patlatmalık mısır, bazen cin mısır diye de adlandırılır ve özel olarak farklı bir tohumdan yetiştirilir.
Mısırın patlamasının nedeni, mısır tanelerinin içinde bulunan suyun ısının etkisiyle buharlaşıp genleşmesidir.
Mısır tanesi yüksek ısıya maruz kaldığında içerisindeki nem buharlaşır ve buharın genleşmesi sonucunda mısır tanesi patlar.
Mısırın dış kabuğu patladığında içerideki nişasta da şişer ve kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar patlama sesine sebep olur ve mısırın tanesi havalanarak patlamış mısır halini alır.
Bazıları da patlamaz
Bazı mısırlar ise patlamaz. Bunun sebebi yine mısırın üzerindeki dış kabuğudur. Bu kabuk öngörüldüğü gibi mısırın içinde oluşan basıncı tutamamasından kaynaklanır.
Mısır içindeki oluşan basınç yavaş yavaş dışa kaçar ve bir patlama gerçekleşemez.