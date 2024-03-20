Mısır taneleri neden patlar Bir şeyler izlemenin en keyifli atıştırmalığı şüphesiz ki patlamış mısırdır. Mısır tanelerinin kızgın yağda şekil alması ve çerez haline gelmesiyle tuz da birleşince, tadına doyum olmaz. Peki, mısır neden patlar? Mısır tanelerinin patlama sebebi nedir? Patlamış mısır nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

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Dizi ve film keyfinin vazgeçilmez lezzeti patlamış mısır, ister sinemada ister evde eşlikçi oluyor.

Mısır patlatmak ve bir şeyler izlemenin tadını çıkartmak 7'den 70'de herkesin hoşuna gidiyor.

Mısır tohumlarının yüksek sıcaklıkla buluşmasıyla ortaya çıkan patlamış mısırın ilginç de bir yanı var.

Hiç düşündünüz mü: Mısır taneleri neden patlar? Patlamayanlar neden patlamaz? İşte ilginç detaylar...

Mısırın patlama sebebi

Patlatmalık mısırın cinsi diğer bildiğimiz mısırlardan farklıdır. Patlatmalık mısır, bazen cin mısır diye de adlandırılır ve özel olarak farklı bir tohumdan yetiştirilir.

Mısırın patlamasının nedeni, mısır tanelerinin içinde bulunan suyun ısının etkisiyle buharlaşıp genleşmesidir.

Mısır tanesi yüksek ısıya maruz kaldığında içerisindeki nem buharlaşır ve buharın genleşmesi sonucunda mısır tanesi patlar.

Mısırın dış kabuğu patladığında içerideki nişasta da şişer ve kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar patlama sesine sebep olur ve mısırın tanesi havalanarak patlamış mısır halini alır.

Bazıları da patlamaz

Bazı mısırlar ise patlamaz. Bunun sebebi yine mısırın üzerindeki dış kabuğudur. Bu kabuk öngörüldüğü gibi mısırın içinde oluşan basıncı tutamamasından kaynaklanır.

Mısır içindeki oluşan basınç yavaş yavaş dışa kaçar ve bir patlama gerçekleşemez.