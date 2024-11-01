MİT istihbarat raporlarını yayınladı! Hepsi özel koleksiyondan...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Özel koleksiyon" içerisinde yer alan ve en eskisi 1920- 1948 yıllarına ait olan 17 belgeyi resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlananlar arasında konsolosluklar ile maske kuruluşlarda çalışan yabancılar hakkındaki raporlar, Hatay'ın anavatana katılma çabaları ile ilgili görüşler, Sovyet yazar Maksim Gorki'nin ünlü romanı "Ana"nın film olarak İstanbul'da gösterime girdiği ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası içerdiği konusunda uyarılar yer aldı.

Ayrıca belgelerde, İzmir'e yeni gelen Fransa Konsolosu'nun yazdığı bir askeri raporun parçalarının sobadan alınıp bir araya getirilerek içeriğinin deşifre edilmesi gibi birçok belge yer alıyor. Belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve çeşitli operasyonlarda ele geçirilmiş objeler de erişime açıldı.

İŞTE, İSTİHBARAT ERİŞİME AÇILAN RAPORLAR...

Gazeteci gibi davranan MAH mensubunun İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak, hakkında tuttuğu Nisan 1939 tarihli rapor öne çıkıyor.

Dahiliye Vekaleti'ne bağlı Emniyet Umum Müdürlüğünün, 1935'te kısa süreliğine Türkiye'ye gelen Halide Edip Adıvar hakkındaki bilgi talebi ve MAH Reis Vekili Naci Perkel'in bu talebe ilişkin, "Biz casus takip ediyoruz. Rauf, Halide olsa olsa rejime karşı olabilirler. Peşlerine düşmedik ki." sözlerinden oluşan derkenarı da bu belgeler arasında bulunuyor.

1948'de MAH Reisi Naci Perkel imzalı, şüpheli görülen bir kişiye ilişkin Ankara Bölge Amirliğine gönderilen talimat da bulunuyor. Raporda bir hafızın Rusya'dan gelen bir aileyle görüşmeye başladıktan sonra birden zenginleştiği, evine büyük bir radyo ve kıymetli halılar aldığı, karısına beşi bir yerde altın taktığı belirtiliyor. Hafızın dişlerini de yaptırdığı, dişleri yapan dişçinin Rusya'da tahsil görmüş biri olduğu vurgulanıyor. Bu yüzden hafızın genel durumunun incelenmesi isteniyor.

Yayımlanan belgeler arasında MAH'ın Hatay'ın anavatana katılması çabalarına, Fransızların önceliklerinin Tunus, Cezayir ve Fas olduğu, gerekirse İskenderun'dan çekilecekleri yönünde istihbarat elde ederek katkı sağladığına ilişkin 16 Haziran 1938 tarihi raporlar da dikkati çekiyor.