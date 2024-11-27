Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta karşılaşmasında milli oyuncularımızın forma giydiği Benfica, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

6 puanla grubunda zorlu bir süreç geçiren Benfica, ilk 24 takım arasına girebilmek için bu maçtan galip ayrılmak zorunda.

Monaco ise, bu sezon gösterdiği namağlup performansla sürpriz bir çıkış yakaladı ve evinde galibiyet hedefliyor.

Bu akşam gözler, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de olacak.

Peki, Monaco - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Monaco, Benfica’yı konuk ediyor.

İki takımın da son 16 turuna kalma mücadelesi vereceği bu maç, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

Kritik mücadele, TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Benfica’da bu sezon takımın yıldızı parlayan iki oyuncu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, hem ligde hem de Devler Ligi’nde etkileyici performanslar sergiliyor.

Kerem Aktürkoğlu, ligde çıktığı 6 maçta 5 gol ve 3 asistle dikkat çekerken, Şampiyonlar Ligi’nde de 3 golle katkı sağladı. Orkun Kökçü ise bu sezon Devler Ligi’nde 2 gol atarken, ligde 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Her iki oyuncunun da Monaco karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.