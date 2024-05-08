Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off beşinci maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
2-2'lik eşitliğin bulunduğu Play-off serisinde bu maçı kazanan takım Final Four'da yer alma hakkı elde edecek.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Johnathan Motley takımla idmanlara başladı. Sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Basketbolseverler Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs Çarşamba günü 20:00'de oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.