Motosiklet kullananlar dikkat! 2025’te kask takmamanın cezası ne kadar?

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Trafikte güvenliği artırmak amacıyla uygulanan kurallar her geçen yıl daha da sıkılaştırılıyor.

Bu kapsamda, motosiklet sürücüleri ve yolcuları için hayati öneme sahip olan kask kullanımı, 2025 yılında da denetimlerin odağında yer alıyor.

Özellikle sürücü ve yolcular için hayati önem taşıyan kask kullanımı, hem trafik güvenliği açısından hem de yasal yükümlülükler bakımından daha sıkı şekilde denetlenmeye başlandı.

Artan motosiklet kullanımıyla birlikte kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek isteyen yetkililer, kask takmayanlara uygulanacak idari para cezalarını her yıl yeniden güncelliyor

Peki, 2025’te kask takmamanın cezası ne kadar? İşte detaylar...

2025 yılı itibarıyla kask takmayan motosiklet sürücülerine ve yolcularına uygulanacak idari para cezası 993 TL olarak belirlendi. Bu ceza, Karayolları Trafik Kanunu’nun 78. maddesi kapsamında kesiliyor ve trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı caydırıcı olması hedefleniyor.

Kask takmamak yalnızca para cezasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda sürücülerin ehliyetinden 15 ceza puanı da düşülüyor. Bu da, yıl içerisinde diğer trafik ihlalleriyle birleştiğinde ehliyetin geçici olarak alınmasına kadar varabilecek sonuçlar doğurabiliyor.