MSB personel alımı başvuru ekranı: İşte başvuru şartları

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kadrosunu genişletiyor!

Bakanlık, farklı branşlarda görev yapacak toplam 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayınlanan ilanda teknisyen, mühendis, tekniker, büro personeli, mütercim tercüman, psikolog, destek personeli ve sosyal çalışmacı gibi çeşitli meslek gruplarına yer verildi.

Peki, MSB personel alımı başvuruları şartları ne? İşte detaylar...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 28 Kasım - 28 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

Başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek. Adayların Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli bir puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru yapacak kişilerin, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim şartlarını taşıması gerekiyor.

Adaylar, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "Görevini yapmaya engel bir akıl hastalığı bulunmadığına" dair sağlık raporu almak zorunda. Bu raporun, sınav sonuç duyurusu yayımlandıktan sonra 30 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekiyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN