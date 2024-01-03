MSÜ 2024 başvuru kılavuzu | MSÜ ücreti ne kadar, nasıl başvurulur?

ÖSYM tarafından düzenlencek olan Milli Savunma Üniversitesi sınavına günler kaldı.
3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurular takip ediliyor.
Başvurular https://www.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eğitim görmek ve meslek sahibi olmak isteyenler, "MSÜ 2024 başvurusu" hakkında aramalar yapıyor.
2024-MSÜ kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.
Peki, MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
MSÜ 2024 başvurusu
2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretinin ödenmesinin ardından başvurular tamamlanacak.
MSÜ başvuru ücreti 2024
MSÜ başvuru ücreti 2024 yılında 295 TL olarak belirlendi.
MSÜ 2024 bilgileri
BAŞVURU SÜRESİ : 3-30 Ocak 2024 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 31 Ocak 2024)
SINAV TARİHİ : 3 Mart 2024
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika
SINAV ÜCRETİ : 295,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 7 Şubat 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)