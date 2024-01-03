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MSÜ 2024 başvuru kılavuzu | MSÜ ücreti ne kadar, nasıl başvurulur?

MSÜ 2024 başvuru kılavuzu | MSÜ ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, başvuru adımları ve ücretini sorguluyor. Peki, MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte MSÜ kılavuzu...