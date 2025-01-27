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MSÜ başvuruları bitti mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ başvuruları bitti mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman? 2025 yılında yapılacak olan MSÜ sınavının başvuru tarihi ve sınav tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 MSÜ hakkında merak edilenler...