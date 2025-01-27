MSÜ başvuruları bitti mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

2025 MSÜ sınav tarihi, sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.
Bilindiği üzere 2025 MSÜ sınavı için başvurular 2 Ocak 2025 tarihinde başladı.
2 Ocak tarihinde başlayan MSÜ sınav başvurularının bitmesine az bir süre kaldı.
Adaylar, başvurularını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.
Peki, MSÜ 2025 ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
2025 MSÜ sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
Başvurular ne zaman bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) için başvurular, 2 Ocak tarihinde başlamıştı. Başvurular için son gün ise 27 Ocak Pazartesi (bugün).