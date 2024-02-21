MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2024 yılında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı.
2024 MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
2023 yılında yapılan sınavın giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.
2024 MSÜ sınav giriş yerlerinin bu yılda sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
Buna göre sınav giriş yerlerinin Şubat ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.