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MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Peki sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...