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MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar sınav giriş yerlerinin belli olmasını heyecanla bekliyordu. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan sınav için geri sayım başlamışken adaylar sınav giriş belgelerini nerden ve nasıl alacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu?