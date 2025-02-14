2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) girecek olan milyonlarca aday sınav yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyordu.
MSÜ sınav giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru geçtiğimiz gün geldi. 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan sınav için geri sayım sürüyorken sınav yerleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı.
Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekleyen adaylar sınav belgelerine nereden ve nasıl erişeceğine dair araştırmalara başladı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru yapıldı. 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan MSÜ sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?
Adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek