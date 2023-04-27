MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2023 MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Milli Savunma Üniversitesi 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Nisan ayında uygulanmıştı. İlgiyle takip edilen sınavın sonuçları ilan edildi. Peki MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama yöntemi...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının nereden ve nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 27 Nisan 2023 tarihinde sınav sonuçları ilan edildi. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu kamuoyu ile paylaşıldı. Peki MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2023 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarda sınav değerlendirme işleminin tamamlandığı açıklandı. Yapılan duyuruda "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. " denildi.

Açıklamada adayların sonuçları nasıl sorgulayacağına da yer verildi. "Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadeleri kullanıldı.