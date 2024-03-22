MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ 2024 | MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) sınav sonuçları açıklandı, tercih süreci başladı. Adaylar hava, kara ve harp olmak üzere tercihlerini yapacak. Bu kapsamda MSÜ tercih tarihleri ve kılavuzu araştırılıyor. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçların açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih süreci başlamış oldu.

Başarılı olan adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için ayrı ayrı tercih yapacak.

Tercih işlemleri, MSÜ tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, "2024 MSÜ tercihleri başladı mı", "MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı 2024", "MSÜ tercihleri ne zaman" gibi sorular gündemde.

Peki, tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz duyurulmadı.

MSÜ tercih tarihi ve işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

MSÜ 2024 tercihleri başladı mı?

MSÜ tercih işlemlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2024-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasındahttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.