MTV ödemeleri 2025: MTV 1. taksit ne zaman ödenecek? Son ödeme tarihi...

Yağmur Dinç

Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili bulunan kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeniyor.

MTV ödemeleri, yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

2025 MTV ödeme tarihleri netleşti. Yeniden değerleme oranında yüzde 43.93 zam gelen MTV için "son ödeme tarihi" araştırılmaya başlandı.

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

Peki; MTV 1. taksit ne zaman? İşte MTV ödeme tarihleri 2025...

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2025

Ödemeler yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor.

İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

MTV 1. TAKSİT 2025

2025 MTV ödemesinin ilk taksiti, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilir.