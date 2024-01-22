Mucizenin adı: Uyumadan önce karbonatlı su! Bakın ne işe yarıyor Gece uykuya dalmadan önce tüketilen bir bardak karbonatlı suyun faydasını duyan, alışkanlık haline getiriyor. Su zaten faydalı, bir de karbonatla birleşince bakın ne şifalar dağıtıyor.

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Su içmek, yaşamaya devam edebilmek için şarttır. Ancak gerekliliğin yanı sıra faydalarıyla da önemlidir.

Özellikle su tüketimine çeşitli eklemeler yapmak hem sorunların giderilmesine hem de içme kolaylığına dönüşebilir.

Uyumadan önce içilen 1 bardak karbonatlı su, ilaçtan daha etkili olabiliyor.

Karbonatlı su, suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketiliyor.

Bakın karbonatlı su içmek ne işe yarıyor...

İçen kurtuluyor

Suya karbonat eklemek, uzun yıllardır tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Özellikle yanma ve ekşime gibi mide sorunları yaşayanlar için karbonatlı su iyileştiricidir. Mideyi korur ve asit-baz dengesi sağlar.

Dişleri beyazlatmak ve ağızda oluşan kötü kokulardan kurtulmak için de yararlanılır.

Uyumadan önce içilen karbonatlı su mide koruyucu ve ağız kokusu önleyici özellik sağlar.