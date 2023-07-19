Muharrem ayında yaşanan önemli olaylar nelerdir? 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? Muharrem ayında yaşanan önemli olaylar ve Muharrem ayının ne zaman biteceği konusu gündem oldu. İşte Muharrem ayı ile ilgili merak edilenler..

Muharrem ayı islam inancına göre, birçok mucizevi ve önemli olayın yaşandığı aylardan bir tanesi olarak kabul edilir.

Müslümanlar tarafından her yıl ibadet ile geçirilen Muharrem ayının bu sene ne zaman başlayıp biteceği merak konusu oldu.

Bu ay içerisinde yapılacak ibadetler ve bu ayın faziletleri araştırılmaya başlandı.

Peki Muharrem ayında yaşanan önemli olaylar nelerdir ve Muharrem ayı ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler..

Muharram ayında yaşanan önemli olaylar

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra ettiği tövbesinin kabul olması

- Hz. İdris'in diri şekilde göğe yükseltilmesi

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti

2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2023 yılı Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmektedir.

Muharrem ayı ne zaman bitecek?

Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı bu yıl 16 Ağustos 2023 tarihinde bitecek.