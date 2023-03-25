Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı mı? Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta 4. güne girilirken, Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı merak edildi. Peki, Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı mı?

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Bu iki aday dışında da Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Doğu Perinçek aday olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının gerekli şartları sağlamasının yanı sıra seçmenlerden 100 bin imza almış olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart 2023 tarihinde başladı.

Bu süre gittikçe daralırken, özellikle sosyal medyada iddialı olan Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı merak konusu oldu.

Peki, Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı mı? İşte detaylar...

Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı mı?

İmza yarışında şimdiye kadar Muharrem İnce 80 bin 997, Sinan Oğan ise 42 bin 694 imza alabildi. Cumhur ittifakına katılarak adaylıktan çekilen Fatih Erbakan 69 bin 98 imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek 17 bin 51 imza toplayabildi.

4. günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 118

Erkan Trükten: 1176

Tevfik Ahmet Özal: 857

İrfan Uzun: 491

Halil Murat Ünver: 354

Hilmi Özden: 255

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

Başvuru ücreti ne kadar?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.