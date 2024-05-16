Muhsin Şentürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Peki, Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı…

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yeni bir dönem başlıyor!

Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te görev süresinin dolması üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın belirlenmesi için 13 Mayıs'ta sandık başına gidildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli göreve atanacak ismi belirlemek üzere en çok oy alan 5 aday arasından tercihini yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk getirildi.

Kamuoyu ile paylaşılan kararın ardından, Muhsin Şentürk ile ilgili arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte tüm detaylar…

Muhsin Şentürk kimdir?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara'da hakim adayı olarak meslek hayatına başladı.

Kariyerinde çeşitli görevlerde bulunan Şentürk, önce Kars Susuz, ardından Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı gibi önemli görevlerde bulundu.

2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.