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Murat Kurum kiminle evli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapıyor?

Murat Kurum kiminle evli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Başkan Adayı Murat Kurum, oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti. Kurum'un kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Peki, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir? İşte biyografisi...