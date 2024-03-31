Murat Kurum kiminle evli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapıyor?

Murat Kurum, 2024 Yerel Seçimleri kapsamında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.
Kurum, 31 Mart Pazar günü oy kullanmaya eşi Şengül Kurum ile birlikte gitti.
2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuk babasıdır.
Peki, Murat Kurum kiminle evli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...
Şengül Kurum kimdir
47 yaşındaki Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Kurum, 2000 yılında Şengül Kurum ile dünya evine girdi.
Şengül Kurum, 1999 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Şengül Kurum, Murat Kurum ile evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor.
Mutlu bir evlilik hayatı sürdüren çift, kariyer açısından da birbirini desteklemektedir.