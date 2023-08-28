Naci Görür'den o il için korkutan açıklama: "Canlı bir fayın üzerinde oturuyor" Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. İşte Naci Görür'ün o açıklaması..

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Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından sık sık ülkemizde meydana gelen depremler hakkında yorumlar yapan Naci Görür son açıklaması ile adından söz ettirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş depremlerinin her şeyi etkilediğini dile getiren Naci Görür fayların stres alanını değiştirdiğini ifade etti.

Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım."

Kayseri'ye dikkat çekti

Naci Görür, ayrıca 'Kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor." sözleri ile Kayseri'deki deprem tehlikesine değindi.

Özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür'ün Kayseri tahmini sosyal medyada gündeme oturdu.