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Namaz vakitleri: 12 Ocak cuma ezan saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı...

Namaz vakitleri: 12 Ocak cuma ezan saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı... Üç Aylar'ın ilk cumasını idrak edecek olan İslam alemi, öğle ezanında camiilerde buluşacak. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre ezan saatleri ve namaz vakitleri....