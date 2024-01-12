Namaz vakitleri: 12 Ocak cuma ezan saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı...

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Regaip Kandili'ni geride bırakan İslam alemi, Üç Aylar'a giriş yaptı.
Recep ayının ilk cumasında Müminler camileri doldurup taşıracak.
Öğle ezanı vaktinde Müslüman erkekler camide bir araya gelece. Cemaatle kılınan öğle namazı, büyük bir sevaba dönüşecek. Bu kapsamda "12 Ocak ezan vakitleri" sorgulanıyor.
Bugün cuma namazı saat kaçta? Öğle ezanı ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri araştırılıyor.
İşte Diyanet'e göre 12 Ocak Cuma vakitleri...
12 Ocak Cuma namazı 2024
İstanbul: 13.17
Ankara: 13.24
İzmir: 13.02