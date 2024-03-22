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Namaz vakitleri: 22 Mart Cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Namaz vakitleri: 22 Mart Cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir... Bir cumaya daha kavuşan İslam alemi, öğle namazını cemaatle kılmak üzere hazırlanıyor. Bu kapsamda, "22 Mart cuma namazı saat kaçta" sorusu araştırılıyor. İşte illere göre bugünkü namaz vakitleri...