Namaz vakitleri: 22 Mart Cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

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Bugün hem Ramazan hem de cuma olması sebebiyle daha kıymetleniyor.
Müminler, mübarek cuma gününde ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyor.
İslam dininde oldukça önemli olan cuma günleri, öğle namazının cemaatle birlikte kılınması tavsiye ediliyor. Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.
22 Mart Cuma öğle namazı ne zaman, saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri...
22 Mart cuma namazı 2024
İstanbul: 13.16
Ankara: 13.00
İzmir: 13.23