Namaz vakitleri: 5 Nisan Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri İslam alemi bugünü hem cuma hem de Kadir Gecesi olması vesilesiyle ibadetle geçiriyor. Cuma namazına hazırlık yapan Müminler, ezan vakitlerini sorguluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri...

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Müslüman dünyası bugün çifte mutluluk yaşıyor.

5 Nisan 2024 tarihi hem cuma hem de Kadir Gecesi'ne denk gekdi.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak tasvir edilen cuma, bin aydan daha hayırlı olan gece ile tamamlanacak.

Cuma günü Müminler camilerde buluşarak cemaat halinde namaz kılıyor.

Cuma namazını kaçırmak istemeyenler ise tam olarak ezan saatini araştırıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde cuma vakitleri Diyanet'in sitesinden öğrenilebiliyor.

Peki, cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Nisan Cuma namaz vakitleri 2024!

5 Nisan Cuma namazı:

İstanbul: 13.12

Ankara: 12.56

İzmir: 13.19

İllere göre cuma vakitleri