NAMAZ VAKİTLERİ: Bugün cuma namazı saat kaçta? 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati Mübarek cuma namazı için hazırlık yapacak olanlar, öğlen ezanını takip ediyor. Cuma saati, arama motorlarında illere göre sorgulanıyor. Peki, bugün cuma saat kaçta? İstanbul,Ankara, İzmir cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte namaz vakitleri...

Cuma günleri, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir gündür. Özellikle içinde olduğumuz Ramazan ayı ile birlikte kıymeti daha da artmaktadır.

Hadis-i şerif'te cuma günü önemi hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Bilseniz bu, sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ı anın ki, felâh bulasınız.” (Cum’a, 62/9­10)

Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır:

“Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.”(Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma saati ve hutbe konusu belli oldu.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Zekat" olarak belirlendi.

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 31 Mart Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

31 Mart 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

31 Mart 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

31 Mart 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:21'de kılınacak.