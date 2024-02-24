Naneyi kaynatıp için, ayna gibi cildi garantileyin… Ciltte yaşanan sorunlar çoğu kişi için özgüven problemlerine neden oluyor. Bu sorunlar ile başa çıkmak için birçok doğal yöntemlerle mümkün olabiliyor. Cildinizi ayna gibi yapmak meğer naneden geçiyormuş. İşte, cildinizi o problemlerden kurtaracak yöntem…

ensonhaber.com

Sivilce problemleri birçok kişinin yaşadığı en temel cilt sorunlarının başında geliyor. Bu sorunla baş etmek için çeşitli doğal yöntemlerde bulunuyor.

Sivilce sorunları çoğunlukla hormonal kaynaklı oluyor. Yaşanan bu sivilce problemleri çoğu kişi için özgüven sorunlarına yol açabiliyor.

Mutfağınızda bulunan her yemeğe lezzet katan nane sivilceli cilt üzerindeki etkileri ile de vazgeçilmez tercihleriniz arasında yer alacak türden mucizeler yaratıyor.

Sivilcelere nane çayı…

Nane çayı, antioksidanlar ve antibakteriyeller açısından zengindir ve günlük olarak tüketilmesi sivilceye neden olan bakterileri öldürecek ve daha temiz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.

Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada, her gün tüketilen iki fincan organik nane çayının, inflamatuar akne lezyonlarını 1 ay sonra yüzde 25, 3 ay sonra ise yüzde 51 oranında azalttığı görülmüştür.

Cildinizdeki değişiklikleri görmek için en az 1 ay boyunca her gün en az 2 bardak nane çayı içmeniz faydalarını en etkili şekilde göstermede yardımcı olacaktır. Vücudunuzun buna alışması ve cildinizdeki olumlu sonuçları göstermesi en az 60-90 gün sürecektir.

Nane çayı nasıl hazırlanır?

Nane çayı hazırlamak için ilk önce bir bardak suyu kaynatın. Üzerine birkaç nane çayı yaprağı ekleyin. Daha sonra üzerini örtüp 5 dakika kadar demlenmeye bırakın ve son olarak süzüp için.