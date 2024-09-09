Narin Güran'ın otopsi sonucu çıktı mı? Narin'in ölüm sebebi... Türkiye'nin bir umutla beklediği 8 yaşındaki Narin Güran, günler sonra ölü bulundu. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in otopsisinden ön rapor geldi. Peki, Narin'in ölüm sebebi ne çıktı? İşte ön rapor detayları...

Yağmur Dinç

Türkiye, 19 gündür kayıp aranan Narin'e ağlıyor...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde haber alınamayan Narin Güran için tek nefes olundu.

Günlerdir süren arama çalışmaları sonuç vermese de, herkes onu bir umutla bekliyordu.

Konuya ilişkin ipuçları tek tek incelendi, anne ve amcası gözaltına alındı.

Bütün imkanlar seferber edilirken, 19. günün sonunda Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Otopsi işlemi 10 saat süren Narin'in cansız bedeni, ağabeyi Baran Güran’a teslim edildi. Narin'in cenazesi köyünde toprağa verilecek.

Ölüm sebebi merak konusu olan Narin'e dair detaylar araştırılıyor. Peki, Narin Güran otopsi raporu yayınlandı mı? Narin'in ölüm sebebi ne çıktı? İşte son durum...

NARİN'İN OTOPSİ SONUCU

Narin’in ön otopsisi; Bacağı kopuk, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz olarak değerlendirildi.

Tutanakta 'Uzmanların ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı' vurgulandı.

NARİN'İN ÖLÜM SEBEBİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.

Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir." dedi.

Otopsi raporunun 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.