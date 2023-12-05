Narkotik yapay zeka: NARVAS nedir? Narvas sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS), vatandaşların merak konusu oldu. Narkotik ekiplerinin işini kolaylaştıracak olan Narvas Sistemi hakkında bilgiler...

ensonhaber.com

Günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan birisi uyuşturucudur.

Uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam eden İçişleri Bakanlığı, yeni bir teknoloji olan NARVAS projesini hayata geçirdi.

Narvas hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "NARVAS nedir, nasıl çalışır, ne işe yarar" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte narkotikte yeni teknoloji Narvas hakkında bilgiler...

Narvas nedir

NARVAS, narkotik vaka analiz sistemi anlamına geliyor.

NARVAS, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları hakkında bilgi edinmek, onları yakalamak ve uyuşturucu bağımlılığını önlemek için yapay zeka ve veri analizi teknikleri kullanıyor.

Narvas Sistemi nasıl çalışır

NARVAS, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının kimlik, adres, telefon, araç, suç, ceza, bağlantı, hareket, alışkanlık gibi bilgilerini kaydeder.

Bu bilgiler, yapay zeka ve veri analizi teknikleriyle işlenir. Böylece, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının profilleri, davranışları, eğilimleri, riskleri, ağları, rotaları, bölgeleri, zamanları gibi unsurlar belirlenir.

NARVAS, bu unsurlara göre uyuşturucuyla ilgili vakaları sınıflandırır, listeler, tahmin eder ve önler.

Aynı zamanda ilgili kurum, kuruluş, birim, personel, ekipman, kaynak, bütçe, iş birliği, koordinasyon, denetim, performans, kalite gibi unsurların geliştirilmesine, iyileştirilmesine, güçlendirilmesine destek verir.

2024'te 81 ilde

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.