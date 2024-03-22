Nasırın doğal çözümü ceviz kabuklarındaymış! İşte, kabuklardan gelen o mucize yöntem… Ayak nasırları birçok kişinin sıklıkla yaşadığı ve can sıkıcı olan bir sorundur. Bu sorunun doğal çözümü işte hiç tahmin edemeyeceğiniz yemişin kabuğunda yatıyormuş. İşte, ceviz kabuğundan gelen o mucize yöntem…

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Ayak nasırı ve topuk çatlağı birçok kişinin yaşadığı ve can sıkıcı olan durumların başında yer alır. Özellikle de nasır ayakkabı giymekte bile zorluk yaşatabilecek ağrılara neden olabilir.

Ayakta oluşan bu nasırlar, sürekli sürtünme veya baskı nedeniyle cildin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan sorunlardır.

Nasırlar, yanlış ayakkabı tercih edilmesi, aşırı ayak terlemesi, ayak yapısının düz olması ya da ayakta yüksek basınç gibi sebeplerden oluşur.

Özellikle sık sık dar veya sert ayakkabı giymek, ayak nasırının oluşma riskini artırabilir ve cildin aşırı kuruması ve yeterince nemlenmemesi sonucu topuk çatlağını da ortaya çıkmasına neden olur.

İşte, sizi tam da bu dertlerden kurtaracak bir daha ne nasır ne de kuru topuk yüzü gösterecek ceviz kabuğu yöntemi bakın nasıl uygulanıyormuş…

Ceviz kabuğuyla nasıra veda ettirecek yöntem…

Ceviz kabuğu ve ceviz yaprakları, doğal bileşenler içerdikleri için çeşitli sağlık sorunları için alternatif tıbbın mucizeleri arasında yer alan yöntemlerdendir.

Özellikle de oldukça yaygın olan sorunların başında gelen ayak nasırının tedavisinde de mucizevi etkiler yaratarak tedavi edilmesine olanak tanıyor. Ceviz kabuğu ve yapraklarındaki antimikrobiyal özellikler, ayak nasırının oluşumunda rol oynayan bakteri ve mantarların büyümesini engeller.

Ceviz kabuğunun içerdiği bileşenler, cildin sıkılaşmasına ve iyileşmesine yardımcı olur. Ayak nasırının olduğu bölgedeki cildin sıkılaşması, nasırın çevresindeki sağlıklı dokuların korunmasına ve nasırın daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

Bu mucizevi etkileri sunan yöntem için ise ihtiyacınız olan ceviz kabukları ve yaprakları. Cevizin kabuklarını ve yapraklarını 1 hafta boyunca suyun içinde bekletin. 1 hafta sonunda ayaklarınızı bu suda 1 saat boyunca bekletin.

Daha sonra ayaklarını streç filmle sarın ve yarım saat kadar da bu şekilde durun. Süre sonunda ayaklarınız yumuşacık olacak.