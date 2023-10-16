Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor? Türk Deniz Kuvvetleri'nin 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan etmesinin ardından Navtex hakkında aramaları hız kazandı. Peki, Navtex nedir? İşte yanıtı..

ensonhaber.com

Uluslarası haberleşme sistemi olarak bilinen Navtex, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ilan edilmesinin ardından gündeme geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Navtex ilan etmesinin ardından konu hakkında birçok arama yapıldı.

Bilindiği üzere Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de yapılacak atış eğitimi için Navtex yayınladı.

Bu açıklama sonrası vatandaşlar "Navtex nedir?" ve "Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Navtex nedir? İşte Navtex hakkında merak ettikleriniz..

Navtex nedir?

NAVTEX (NAVigational TEleX), Navtex veya NavTex, orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik olarak ileten uluslararası haberleşme sistemidir.

NAVTEX yayınları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade edebilir.