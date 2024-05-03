Ne Broadway, ne de Toros… Renault’un efsane modeli geri döndü; İşte fiyatı Otomotiv devi Renault, bir dönem yollarda fırtına gibi esen Renault 4 modelini yeniden çıkarıyor. İşte yeni Renault 4’ün detayları…

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Fransız otomotiv devi Renault, 60'lı yılların efsanevi modeli Renault 4'ü tamamen elektrikli bir araç olarak geri getiriyor!

Heyecan verici bir dönüşümün kapılarını aralayan bu haber, otomobil tutkunlarını coşturdu.

Geçmişin ikonik modeli Renault 4, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.

Tamamen elektrikli versiyonuyla sahalara geri dönen bu efsanevi araç, crossover tarzı bir gövdeye sahip olacak.

Yayınlanan ipucu görselleri, bu heyecan verici değişimin habercisi niteliğinde.

Elektrikli Renault 4, modern tasarımıyla göz doldururken, aynı zamanda geçmişe gönderme yapacak detaylarla da dolu olacak.

Ne zaman çıkacak?

2025 yılında karşımıza çıkacak olan Renault 4, elektrikli bir crossover olarak otomobil tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Öncelikle, elektrikli Renault 4'ün ön kısmında göze çarpan parlak siyah panel ve zarif farlar, araca modern ve çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.

Ayrıca, tampon üzerindeki boyasız plastik parçalar, aracın crossover kimliğini vurgulayarak dikkat çekiyor.

Ancak, boyutlarına bakıldığında, araç 4.2 metrelik kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma da son derece uygun bir seçenek sunuyor.

Teknik detaylar ve fiyat konusunda henüz net bilgiler bulunmasa da, elektrikli Renault 4'ün yaklaşık 400 km'lik bir menzile sahip olması bekleniyor.