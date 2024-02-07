Ne elektrikli, ne dizel, ne de benzinli… Bu otomobil hepsini tarihe gömecek! Son dönemde otomobil piyasasında elektrikli araçların popülaritesi giderek artıyor. Bu trende katılan otomobil markası Toyota ise adeta devrim yarattı. Bu otomobil ne benzinli, ne dizel ne de elektrikli…

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Dünya genelinde fosil yakıtların tükenmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşen Toyota şirketi, diğer otomobil üreticilerinden farklı bir yöne ilerliyor.

Şirket, elektrikli araçlar yerine hidrojen teknolojisine dayalı bir motor modeline odaklanıyor.

Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoruyla ilgili yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji daha uzun menziller, hızlı yakıt ikmali süreleri ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde bir değişim yaratıyor.

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu araçlar geliştiriyor.

Hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının uygun maliyetli bir çözüm olması da bu trendin bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

O tarihte çıkması bekleniyor

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte sürdürdüğü iş birliğiyle, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İki dev şirket, hidrojen teknolojisiyle çalışan ve sadece su yayarak yola devam eden V-8 motor gibi çeşitli modelleri geliştiriyor.

Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen araçlar, daha hızlı yakıt ikmali süreleri ve azalan malzeme tedarik ihtiyacı gibi avantajlar sunuyor.

Ayrıca, Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru neredeyse hiç CO2 yaymadığı için çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Özellikle, elektrikli araçlara kıyasla daha az nadir metal gerektiren bu motorlar, geleceğin otomobil teknolojisinde önemli bir rol oynayabilir. Toyota'nın Corolla Cross H2 konsept otomobiliyle test ediliyor.

200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın 2025 yılına kadar yollarda olması bekleniyor.