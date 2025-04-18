Ne kart geçiyor, ne nakit; Bu restoranda hesap bakın nasıl ödeniyor..

Yağmur Uçar

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Göttingen ilçesine bağlı Herzberg am Harz ilçesinde bulunan Scharzfeld adlı köy, Alman basınının gündemine oturdu.

Scharzfeld’deki Harzer Hof; artan gıda, enerji ve personel fiyatlarının yanı sıra genel çalışan sıkıntısı nedeniyle yenilikçi bir yaklaşım benimsedi.

Müşterilerine “kart” ve “nakit” dışında bir de “bulaşıkhanede çalışarak” ödeme yöntemi sunan restoran, dikkatleri üzerine çekti.

BULAŞIKLA ÖDEME

Yeni ödeme seçeneği “Ödeme yerine durulama” ile konuklar artık bulaşıkhanede çalışarak restoran ziyaretleri için ödeme yapabiliyor.

Harzer Hof aile şirketinin varisi Jennifer Ponath, durumu “Konukların sık sık şakayla karışık şöyle dediğini duyuyoruz: ‘Bakalım yanımda yeterince para var mı? Aksi takdirde bulaşık yıkamak zorunda kalacağım! Biz de düşündük: neden olmasın?” diye açıkladı.

Akşamın sonunda hesabı Euro olarak ödemek istemiyorsanız, artık mesai saatleri içinde bulaşık yıkayarak ödeyebilirsiniz.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Cipsli Schnitzel – 25 dakika yıkama + siparişinizi patates kızartması olarak değiştirirseniz + 5 dakika

Körili sosis – 15 dakika yıkama + 5 dakika ketçap lekelerini çıkarma

Körili nohut – 20 dakika büyük tencere dahil

Her içecek – +10 dakika ekstra