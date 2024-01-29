Ne kas ağrısı bırakıyor ne de depresyon! İşte, birçok derde deva olan o bitki… Kas ağrısından depresyona kadar iyi gelen o bitkinin hasadı başladı. Tamı tamına kırk dönüme ekilmişti şimdilerde ise hasadı başladı. İşte, o bitki…

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Yalova’nın Altınova ilçesinde 40 fönüm üzerine kurulan bir Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi bulunuyor. Bu bahçede bulunan bir bitki var ki kas ağrılarını azaltıyor, depresyona da iyi geliyor.

Birçok derde deva olan ıtır bitkisinden elde edilen ıtır yağını çıkarmak için Ar-Ge merkezinde de yoğun mesailer harcanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan ve çalışmaların Altınova Belediyesi tarafından yürütülen Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, şifayı doğada arayanlara umut oluyor.

Bu bahçe toplamda 12 adadan oluşuyor. Yetiştirilen bitkilere baktığımızda ise 28 dönüm alanda tıbbi nane, oğul otu, aynısefa, tarhun, Japon nanesi, İzmir kekiği, İstanbul kekiği, lavanta, adaçayı, mabet ağacı, aronya, çemen, ıtır ve çörek otu gibi bitkilerin başında olduğu 350 civarında tıbbi aromatik bitki bulunuyor.

Yetiştirilen bu bitkilerden Ar-Ge laboratuvarında çeşitli bitkilerin kullanıldığı çaylar ve aynı zamanda bitkilerin yağı çıkartılarak oluşturulan yeni ürünler elde ediliyor.

Her derde deva olan ıtır…

Çoğunlukla kozmetik sektöründe kullanılan, aynı zamanda sağlık sektöründe de çeşitli hastaların tedavisinde kullanımı tercih edilen ıtır bitkisinin hasadı başladı.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde hasat edilen ıtırlar, Ar-Ge laboratuvarına gönderilerek burada su buharı distilasyon ünitesinde işleniyor. Bu ünite, bitkilerin yağlarını çıkarmak için kullanılıyor.

Su ile karışmayan uçucu organik sıvılar, saflaştırma işleminden geçirildikten sonra şişeleniyor. Elde edilen tüm ürünler, bahçedeki satış mağazasında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Adeta bir şifa deposu…

Itır bitkisi, çok yıllık bir bitki türü olup, özellikle kozmetik ve sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Bu bitkinin tatlı, çiçeksi ve ferah bir kokusu, amber, gül ve limon notalarının muazzam bir karışımı elde etmemize olanak tanıyor.

Itırın özü, kozmetik dünyasında kuruluk ve yağlılık dengesini sağlama, kızarıklıkları hafifletme, cilt ve saç derisini serinletme ve yatıştırma gibi özellikleri ile tanınmaktadır.

Ayrıca, ıtır yağının içerdiği bileşenler sayesinde kas ağrılarını azalttığı ve depresyonla başa çıkma konusunda olumlu etkiler gösterdiği biliniyor. Bu doğal bitki, aromaterapi literatüründe geniş bir kullanım alanına sahip ve sağlık ile güzellik dünyasında önemli bir rol oynuyor.