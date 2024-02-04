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Ne lif, ne kese! Doğalını sürün, teniniz değişecek...

Ne lif, ne kese! Doğalını sürün, teniniz değişecek... Banyo esnasında kullanılan sünger, kese ve lif çeşitlerini satın almaktan vazgeçirecek olan "kabak lifi", düzenli kullanımda hem cebinize hem teninize fayda sağlayacak.