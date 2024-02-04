Ne lif, ne kese! Doğalını sürün, teniniz değişecek...

Gözeneklerden oluşan derimiz, çevresel faktörlerden dolayı sıklıkla kirlenir ve tıkanır. Her duşta buharın da etkisiyle lif ve kese yaparak cildimizi arındırırız.
Satın alınan kese, banyo süngeri ve lif gibi ürünler çoğunlukla yapay malzemelerden üretilir.
Gözenek, batık, leke gibi şikayeti olanların hayatını değiştirecek olan bu detay, haberimizde...
Hepsini kaldırın, sadece onu kullanın! Değişimi gözlerinizle göreceksiniz...
Kabak lifinin etkisi
Kabak lifi, ölü cilt hücrelerini nazikçe çıkarabilir ve cildinizi pürüzsüzleştirebilir.
Duşta kabak lifi kullanmak cildi nazikçe temizlerken aynı zamanda cildinizi yumuşatmaya yardımcı olabilir.
Kabak lifi masajı, cildinize hafif bir peeling etkisi yaparak kan dolaşımını artırabilir. Bu, sağlıklı bir cilt için önemlidir.
Düzenli olarak kabak lifi kullanmak, cildinizi temizleyerek sivilce ve siyah noktaların oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.
Kabak lifi, cildin doğal yağ dengesini korumaya yardımcı olabilir. Aşırı yağlı ciltleri dengeleyerek kuru veya yağlı cilt problemlerini azaltabilir.