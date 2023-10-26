Netanyahu duyurdu! Yeşaya (İşaya) kehaneti nedir? İşte İşaya kehanetleri… İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını belirtti. İfadelerinde “Yeşaya kehanetini göreceğiz” sözlerine yer verdi. Peki, Yeşaya kehaneti nedir? İşte İşaya kehanetleri…

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Başbakan Netanyahu, bu planlanan kara harekatına işaret ederek Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki bir kehaneti göreceklerini belirtti.

Yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18)”

Yapılan açıklamanın ardından İşaya kehanetleri merak konusu oldu. Peki, nedir bu Yeşaya kehaneti?

Yeşaya (İşaya) kehanetleri nelerdir?

Eski Ahit'in değerli bir parçası olan İşaya Kitabı, İncil’in de içinde bulunduğu Hristiyan Kutsal Kitabı’nın önemli bir bölümüdür. Bu kitap, İşaya'nın yaşadığı dönemdeki olayları ve kehanetleri ele alırken, İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında kehanetlerde bulunur.

İşte İşaya (Yeşaya) kehanetleri

Mesih'in Gelişi: İşaya, gelecekteki Mesih'in (İsa) gelişini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve çarmıha gerilişi gibi olayları öngörür.

İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca yaşayacağı zorluklardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır.

İnsanlık ve Yaratılış: İşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratıklarına olan sevgisini yansıtır.