Netflix diyenler yanıldı! En çok izlenen dijital platformu açıklandı: İşte, zirvenin sahibi

Haber Merkezi

Türkiye’de dijital yayın platformları arasındaki kıyasıya rekabet 2025 yılının ilk çeyreğine damgasını vurdu. JustWatch tarafından yayımlanan son veriler, hangi platformların yükselişe geçtiğini, hangilerinin ise geride kaldığını net bir şekilde ortaya koydu.

Raporlara göre bazı dev platformlar pazar paylarını artırarak liderlik yarışında öne çıkarken, bazıları ciddi kayıplar yaşadı. Kullanıcıların içerik tercihleri, abonelik trendleri ve değişen izleme alışkanlıkları, dijital yayın dünyasında dengeleri tamamen değiştirdi.

Türkiye’deki izleyiciler, orijinal içerik zenginliği ve uygun fiyat politikalarıyla bazı platformlara yönelirken, beklentileri karşılayamayan servisler abone kaybıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bakın Türkiye’de en çok izlenen dijital platform hangisi oldu…

AÇIK ARA ÖNE GEÇTİ

Pek çok kişinin tahminin aksine Netflix zirvede yer alamadı. 2025'in ilk çeyreği verilerine göre, Türkiye'deki dijital yayın platformları arasında en yüksek pazar payına sahip olan servis Blutv oldu.

Paylaşılan verilerde Blutv, yüzde 30'luk pazar payıyla Türkiye'deki en büyük dijital platform olarak dikkat çekti. Bu büyüme, platformun sunduğu içerik çeşitliliği ve kaliteli yayın anlayışıyla doğru orantılı görünüyor.

Blutv'nin ardından en çok izlenen platform ise Netflix oldu. Netflix, yüzde 25’lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Amazon Prime Video bulunuyor ve pazar payı yüzde 20 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu verilerde Disney+ ve MUBI ilk çeyrekte büyüme gösteren dijital platformlar arasında yer alırken EXXEN ve YouTube Premium gibi platformlar belirtilen platformlara nazaran oldukça düşük Pazar paylarına sahip olmalarıyla dikkat çekiyor.