Netflix'te işinizi kolaylaştıracak A'dan Z'ye kısayol kodları Dijital içerik platformu Netflix'te aradığınızı kolayca bulabilmek için gizli kodlar olduğunu biliyor muydunuz? İşte işinizi inanılmaz kolaylaştıracak Netflix kodları...

Netflix, kullanıcılarına binlerce farklı içerik sunuyor.

Dizi, film ve şovlar arasında kaybolanlar, bir türlü ne izleyeceğini seçemeyenler ve kararsız kalanlar ciddi bir zaman kaybediyor.

Birçok farklı kategoride içerik barındıran Netflix, kısayollara sahip ancak pek bilinmiyor.

Netflix’te izlemek istediğiniz dizi, film, belgesel gibi içerikleri kolayca bulabilmek için gizli bir kod dizini bulunuyor. Bu kodlar sayesinde alt kategorilere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Arama kısmına yazmanız yeterli olacak.

İşte birbirinden farklı Netflix kodları...

Aksiyon ve Macera: 1365

Asya Yapımı Aksiyon Filmleri: 77232

Aksiyon Komedileri: 43040

Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048

Afrika Yapımı Filmler: 3761

Aksiyon Animeler: 2653

Anime Komedi: 9302

Anime Drama: 452

Anime Bilim Kurgu: 2729

Anime-Korku: 10695

Avustralya Filmleri: 5230

Aile Temalı Filmler: 51056

Almanya Yapımı Filmler: 58886

Askeri Aksiyon ve Maceralar: 2125

Askeri Belgeseller: 4006

Askeri Dramalar: 11

Ajanlı Aksiyon ve Maceralar: 10702

B Sınıfı Korku Filmleri: 8195

Basketbol Filmleri: 12762

Biyografik Belgeseller: 3652

Biyografik Dramalar: 3179

Boks Filmleri: 12443

Britanya Yapımı Diziler: 52117

Britanya Yapımı Filmler: 10757

Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804

Bağımsız Komediler: 4195

Bağımsız Dramalar: 384

Bağımsız Filmler: 7077

Bağımsız Romantik Filmler: 9916

Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269

Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492

Bilim Kurgu-Macera: 6926

Bilim Kurgu Dramaları: 3916

Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694

Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014

Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595

Çocuk ve Aile Filmleri:

783 0-2 Yaş İçin Filmler: 6796

3-4 Yaş İçin Filmler: 6218

5-7 Yaş İçin Filmler: 5455

8-10 Yaş İçin Filmler: 561

11-12 Yaş İçin Filmler: 6962

Çocuklara Yönelik Eğitici Yapımlar: 10659

Canavarlı Filmler: 947

Çocuk Kitaplarından Uyarlama Filmler: 10056

Çin Filmleri: 3960

Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118

Dövüş Sanatı Filmleri: 8985

Disney: 67673

Doğu Avrupa Filmleri: 5254

Destansı Yapımlar: 52858

Doğaüstü Korku Filmleri: 42023

Fantastik Anime: 11146

Fantastik Filmler: 9744

Film Noir: 7687

Futbol Filmleri: 12803

Fransa Yapımı Filmler: 58807

Gençlik Komedileri: 3519

Gençlik Dramaları: 9299

Gangster Filmleri: 31851

Gerçek Hayattan Uyarlama Dram Filmleri: 3653

Gizem: 9994 Hayvan Masalları: 5507

Hint Filmleri: 10463

İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804

İrlanda Yapımı Filmler: 58750

İtalyan Filmleri: 8221

İspanyolca Filmler: 58741

Japon Filmleri: 10398

Kore Yapımı Filmler: 5685

Kore Dizileri: 67879

Korku-Komedi Filmleri: 89585

Klasik Aksiyon ve Maceralar: 46576

Klasik Komediler: 31694

Klasik Dramalar: 29809

Klasik Filmler: 31574

Klasik Müzikaller: 32392

Klasik Romantik Filmler: 31273

Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 47147

Klasik Gerilim: 46588

Klasik Savaş Filmleri: 48744

Komediler: 6548

Kara Mizah: 869

Kitaptan Uyarlanan Dramalar: 4961

Mahkeme Dramaları: 2748

Mini Diziler: 4814

Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361

Müzik: 1701

Müzikaller: 13335

Orta Doğu Filmleri: 5875

Politik Komediler: 2700

Politik Belgeseller: 7018

Politik Dramalar: 6616

Politik Gerilim Filmleri: 10504

Psikolojik Gerilimler: 5505

Reality Programları: 9833

Suç Aksiyon ve Macera: 9584

Suç Belgeselleri: 9875

Suç Dram Filmleri: 6889

Suç Gerilim: 10499

Suç Dizileri: 26146

Sessiz Filmler: 53310

Seri Katil Filmleri: 8646

Sosyo Kültürel Belgeseller: 3675

Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947

Tarih Belgeselleri: 5349

Uzaylı Temalı Bilim Kurgu: 3327

Vampir Korku Filmleri: 75804

Yemek ve Gezi Programları: 72436

Yetişkinlere Yönelik Animasyon: 11881

Yunanistan Yapımı Filmler: 61115

Zombi Korku Filmleri: 75405