Neyse falım, çıksın şarkım... Spotify Şarkı Falı bakın nasıl kullanılıyor Spotify, kullanıcılarına “Şarkı Falı” adını verdiği bir özellik sunuyor. Bu özellik, sorduğunuz farklı konulardaki sorulara yanıt olarak size uygun şarkıları buluyor. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

ensonhaber.com

Spotify, yeniliklere doymuyor! Dün duyurulan yepyeni özellikle müzikseverlerin dikkatini çekiyor.

Adıyla müzik dünyasına farklı bir soluk getiren "Şarkı Falı", Spotify uygulamasında artık herkesin kullanımına sunuldu.

Peki, "Şarkı Falı" nedir derseniz, bu özellik, aklınıza takılan sorulara cevap vermek için müzikleri kullanıyor.

Bazıları için belki "Gerçekten gerekli miydi?" sorusu akıllara gelebilirken, diğerleri için ise oldukça eğlenceli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı kategoriler var

Özellik kullanılmaya başlandığında, karşınıza çıkan bir dizi kategoriden sorularınızı seçebilirsiniz.

Aralarında "okul, aşk, arkadaşlar ve aile, kariyer, geleceğim, öğle yemeği, tarz, hayatın en büyük gizemleri ve ben" gibi ilginç kategoriler bulunuyor. Her kategori, size farklı bir müzikal deneyim sunarak sorularınıza yanıt veriyor.

Şarkı Falı nasıl kullanırı?

Adım 1: Mobil cihazınızdan “http://spotify.com/songpsychic” adresine gidin ve özelliği uygulamadan açın.

Adım 2: Karşınıza çıkan ekrandan “Kullanmaya Başla” kısmına basın.

Adım 3: Soru sormak istediğiniz konuyu seçin.

Adım 4: Açılan ekrandan “Gönder”e basın ve Şarkı Falı’nın sizin için bulduğu şarkıya ulaşın.