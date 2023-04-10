Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek(SED) ödemelerinden faydalanan aileler, nisan ayı ödemelerini sorguluyor. Peki 2023 Nisan SED ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımı ödeniyor.

SED ödemesi alan vatandaşlar, hesaplarını kontrol ediyor.

SED yardımı okul öncesi çocuk için 2.059,99 TL olarak ödenir.

İlköğretim çağındaki çocuk için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuk için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuk için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenir.

Düzenli olarak yapılan SED ödemeleri için gözler nisan ayına çevrildi.

Bayram vesilesiyle bu ay ödenmesi beklenen SED yardımı ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer alıyor.

Peki, SED nisan ödemesi ne yapılacak mı? SED yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı?

SED yardımı 2023 için Bakan Derya Yanık, “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız” demişti.

SED yardımı 2023 Nisan ayı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.