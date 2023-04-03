Nisan tatili 2023: Ara tatilde karne verilecek mi? 14 Nisan Cuma günü ara tatile çıkacak olan milyonlarca öğrenci, Ramazan Bayramı'nın ardından okula dönecek. Ara tatil kapsamında karne alınıp alınmayacağı ise merak konusu. Peki, Nisan ara tatilde karne verilecek mi? İşte detaylar...

Kasım ayında ilk ara tatilini yapan öğrenci ve öğretmenler, ikinci kez dinlenmeye çıkacak.

14 Nisan Cuma günü MEB, eğitime bir ara tatil daha verecek.

Ramazan Bayramı'na da denk gelen nisan ara tatili, 24 Nisan Pazartesi sona erecek.

Tatili iple çeken öğrenciler, karne alacaklar mı merak ediyor.

Hem dinlenme hem de tekrar yapma fırsatı bulacak olan öğrenciler, ara tatilde karne verilip verilmeyeceğini sorguluyor.

e-Okul'u sık sık kontrol eden öğrenciler ve veliler, karne notları ile başarı durumunu görüntüleyebiliyor.

Peki, ara tatil kaç gün? Nisan ara tatilinde karne verilecek mi? İşte yanıtı...

Ara tatilde karne verilecek mi?

Kasım ve Nisan aylarında gerçekleşen ara tatillerde karne verilmiyor. Karneler, yalnızca 1. ve 2. dönem sonlarında veriliyor.